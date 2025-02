Gedenkkonzert in Hartberg: Ukrainischer Frauenchor singt für den Frieden

Drei Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine lädt das SOS-Kinderdorf am 22. Februar 2025 zu einem besonderen Konzert in die Stadtpfarrkirche Hartberg.

Drei Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine lädt das SOS-Kinderdorf am 22. Februar 2025 zu einem besonderen Konzert in die Stadtpfarrkirche Hartberg. Der ukrainische Frauenchor „Chervona Kalyna“, gegründet von geflüchteten Frauen, wird mit traditionellen Liedern ein Zeichen für Frieden und Hoffnung setzen. „Wir hatten diesen ganz besonderen Chor schon einmal hier und waren berührt von den Gesängen und der zutiefst sitzenden Botschaft und Sehnsucht nach Frieden, Liebe und Heimat“, so Marek Zeliska, SOS-Kinderdorfleiter Burgenland. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind willkommen.

„Wir haben ein großes Bedürfnis, zusammen zu sein“

Der Chor wurde gegründet, um geflüchteten Frauen eine Stimme zu geben und die ukrainische Kultur in Österreich zu bewahren. „Wir sind gewöhnliche Ukrainerinnen, die von Krieg geflüchtet sind und ihre Kinder in einem fremden Land großziehen. Wir haben keine musikalische Ausbildung, aber wir haben ein großes Bedürfnis, zusammen zu sein, ukrainische Kultur in Österreich zu verbreiten, vielleicht sogar darüber hinaus“, erklären die Sängerinnen. SOS-Kinderdorf unterstützt seit Kriegsbeginn hunderte Geflüchtete in Österreich und bietet mit Familiencafés in Hartberg, Oberwart, Pinkafeld und Jennersdorf wichtige Anlaufstellen.

„Sie brauchen dringend Stabilität und Sicherheit“

Auch nach drei Jahren Krieg bleibt die Lage in der Ukraine angespannt, viele Kinder wachsen im Ausnahmezustand auf. „Sie brauchen dringend Stabilität und Sicherheit, um wieder unbeschwert Kind sein zu können“, betont Zeliska. Das Konzert in Hartberg soll nicht nur an die Opfer erinnern, sondern auch ein Zeichen der Solidarität setzen. „Wir danken allen Spendern, die mit ihrer wertvollen Unterstützung all die Hilfsangebote bisher möglich gemacht haben“, so Zeliska.