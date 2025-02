Raubversuch bei Friseur gescheitert – 23-Jähriger in Haft

Salzburg / Zell am See

Am Vormittag des 17. Februar kam es in einem Friseursalon in Saalfelden zu einem Raubversuch durch einen 23-jährigen Österreicher. Dieser betrat den Salon und forderte mit vorgehaltenem Messer die Herausgabe von Bargeld. Die beiden Opfer, ein 64-jähriger sowie ein 21-jähriger Syrer verweigerten jedoch die Forderung des Täters, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Nach sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter nach kurzer Zeit von Polizisten im Nahebereich der Tatörtlichkeit festgenommen werden. Der 23-Jährige wurde anschließend in die Justizanstalt Salzburg verbracht.