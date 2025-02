Zwei Feuerwehreinsätze in St. Marein bei Graz innerhalb von 24 Stunden

Am Sonntag, dem 16. Feber 2025, um 18.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, um die FF Petersdorf II bei einem Brand zu unterstützen. Mit zwei Fahrzeugen und einem Atemschutztrupp halfen sie bei der Brandbekämpfung und Wasserversorgung. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Bereits am Montag, dem 17. Feber 2025, um 15.52 Uhr folgte der nächste Einsatz: Eine Person wurde in einer verschlossenen Wohnung in St. Marein vermutet. Gemeinsam mit der Polizeiinspektion Laßnitzhöhe und dem Roten Kreuz Graz-Umgebung verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zur Wohnung. Die Erleichterung war groß – sie war leer, es lag kein Notfall vor. Beide Einsätze konnten somit ohne größere Folgen beendet werden.