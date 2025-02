Nach Villach-Attentat: Integrationsvertrag und mehr Überwachung gefordert

Nach wie vor steht die Welt in Kärnten still. Nach dem Attentat am Samstag, bei dem ein 14-Jähriger sein Leben lassen musste und fünf weitere Menschen teils schwer verletzt wurden, tun sich im Land Kärnten Fragen auf. Am 18. Feber wurde von Landeshauptmann Peter Kaiser ein Sicherheitsgipfel initiiert, in dem die drängendsten Probleme diskutiert wurden. In einer Pressekonferenz stellten Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVO) die Ergebnisse vor.

©Screenshot kärnten.tv Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (r.) und Stellvertreter Martin Gruber bei der Pressekonferenz nach dem Sicherheitsgipfel.

Kaiser: „Dieser Schmerz ist unermesslich“

Zu Beginn drückte Kaiser erneut seine tiefe Erschütterung und seine Anteilnahme gegenüber den betroffnen Familien aus: „Dieser Schmerz ist unermesslich“, erklärte der Kärntner Landeshauptmann. Danach betont er, dass Mitgefühl und Trauer das eine seien, das andere sei es, den „Standard von Schutz und Sicherheit immer wieder zu hinterfragen und zu verbessern und dort, wo wir Verbesserungspotenzial sehen, zu formulieren, wo diese Änderungen angesetzt werden sollen.“ Bei aller verständlichen Emotion, zu denen momentan auch Wut und Zorn zählen, solle laut Kaiser nicht vergessen werden, dass „wir alle gemeinsam dann stark sein werden, wenn wir uns als Gesellschaft nicht spalten lassen. Wut, Angst und andere Emotionen sollen nicht zur Tagesordnung werden“, betont der Landeshauptmann. Kaiser kritisiert vehement politische Schuldzuweisungen und den Versuch der Vereinnahmung der schrecklichen Tat, um sich politisch zu profilieren. Auch sei es wichtig, Maßnahmen zu benennen: „Kärnten möchte die schmerzvollen Erfahrungen weitergeben, damit es generell zu Verbesserungen kommen kann.“ Was Kaiser besonders betonte: „Größtes Lob der Landespolizeidirektion und der Villacher Stadtpolizei sowie allen Beteiligten.“

Polizeipräsenz und nachrichtendienstliche Aktivitäten stärken

Als Nächstes leitete Kaiser zu den politischen Maßnahmen über, die nach dem Sicherheitsgipfel nun von Kärnten mit angeregt werden sollen. Im Fokus sollen der „Schutz der heimischen Bevölkerung und die Stärkung der inneren Sicherheit stehen“. Erstens solle das, was bereits umgesetzt wird, weiter forciert werden: Dazu zähle etwa die flächendeckende Polizeipräsenz. Mittel- und langfristig seien Aufstockungen notwendig, auch die der nachrichtendienstliche Aktivitäten. Auch brauche es Gesetze gegen aufhetzerische Videos von Social Media. „Man braucht Gesetze, die Plattformen aktiv dazu bringen, nach radikalisierenden Algorithmen und Co zu suchen. Auch eine verfassungskonforme Regelung zur verdeckten Überwachung mancher Systeme und Messengerdienste solle eingeleitet werden. Kaiser betont die Problematik, dass die aktuellen technologischen Entwicklungen so rasant schnell seien, weswegen es höchste Zeit sei, diesen Entwicklungen zu begegnen: „Wir müssen akzeptieren, dass diese Technologien immer einen Schritt voraus sind.“ Umso wichtiger sei es, aus den schlimmen Erfahrungen zu lernen.

©Screenshot kärnten.tv Peter Kaiser betonte, wie wichtig Zusammenhalt in Zeiten wie diesen ist.

Kärnten will Integrationsvertrag für Asylwerber etablieren

Ein weiterer Punkt, der beim Sicherheitsgipfel thematisiert wurde, sind neue Maßnahmen im Bereich Asyl und Integration. „Wir müssen alles dafür tun, dass es für Asylwerbende ein verpflichtendes Integrationsjahr mit Sprachkursen und Wertekursen und gemeinnütziger Arbeit gibt.“ Landesrätin Sara Schaar (Integration und Flüchtlingswesen) sei bereits mit der Ausarbeitung dieser Themen beauftragt worden und damit, in den Vertragserstellungsmodus zu gehen. Nun gehe es laut Kaiser darum, „Sozialleistungen zu koppeln, um im positiven Sinne Anreize und im negativen Sinne Sanktionen zu ermöglichen“. Generell werde es strengere Kriterien für Asylbewerber brauchen, ohne dabei auf die klare Trennung zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge zu vergessen. Hier sei es wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten. Auch konsequente Abschiebungen sollten laut dem Landeshauptmann ermöglicht werden. Kaiser plädiert mit Blick auf die EU weiters für bilaterale Abkommen mit Herkunftsländer. Auch Rückführungen sollen forciert werden: „Asyl ist ein Recht auf Zeit“, erklärt der Landeshauptmann.

Bürgerwehr wird abgelehnt

Im Sicherheitsgipfel gab es von den Anwesenden laut Kaiser auch klare Stellungnahme zur Organisation der geplanten Bürgerwehr in Villach. Der Tenor: „Ein klares Nein!“ Der Landeshauptmann führt weiter aus: „Die Polizei ist dasjenige Organ, das dafür sorgt, dass Österreich, Kärnten, bei allen schlimmen Ereignissen der letzten Tagen zu den sichersten Regionen der Erde gehört.“ Zudem gab Kaiser bekannt, dass im Gespräch mit Gesundheitslandesrätin Beate Prettner sichergestellt wurde, dass in Kärnten psychiatrische Ambulanzen Kapazitäten freimachen werden, um Landesbürgerinnen und -bürgern zusätzlich zu bereits eingeleiteten Hilfsmaßnahmen Unterstützung zu bieten.

©Screenshot kärnten.tv Die Idee einer Bürgerwehr in Villach fand bei dem Sicherheitsgipfel keinen Anklang.

Trauerzug solle nicht politisch instrumentalisiert werden

Weiters weist der Landeshauptmann darauf hin, dass Kärnten eines der Bundesländer ist, dass eine Koordinationsstelle für Extremismus eingerichtet hat. Hier kann man Auffälligkeiten melden, wenn man Hinweise auf Radikalisierungen in seinem persönlichen Umfeld hat (Familie, Nachbarschaft, Schule usw.). Kaiser dazu: „Das ist kein Spitzelwesen, sondern das ist Prävention.“ Abschließend verweist der Landeshauptmann auf die Gedenkveranstaltung, die heute in Villach stattfindet, und richtet einen klaren Appell an die Bevölkerung: „Dieser Trauerzug soll ein Zeichen für die Trauernden sein. Aber auch ein Zeichen für den Zusammenhalt. Dieser Trauerzug ist nicht dafür geeignet, die Aufmerksamkeit irgendwelcher Kreise auf sich zu lenken. Kärnten trauert, wir trauern, und das werden wir heute unter Beweis stellen“

Gruber: „Angst und Verunsicherung sind riesig“

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber: „Es war wichtig, dass wir mit Vertretern der Exekutive zusammengekommen sind. Kärnten steht vor einer großen Herausforderung, Angst und Verunsicherung bei der Bevölkerung sind riesig.“ Das habe er auch in seinem persönlichen Umfeld mitbekommen, da das Mordopfer ein Schüler seiner Frau gewesen sei. „Der Anschlag stellt eine Zäsur im Alltag dar, nach der nichts mehr so ist wie es vorher war“, erklärt Gruber. Nun gehe es darum, den Menschen das Gefühl der Sicherheit wiederzugeben. Auch das wurde beim Sicherheitsgipfel diskutiert, nämlich: Was braucht es, um eine so schreckliche Tat zu verhindern? Zwei Themen kristallisierten sich laut Gruber heraus, beide liefen auf mehr Überwachung hinaus.

©Screenshot kärnten.tv Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber erklärt, dass nun den Menschen das Sicherheitsgefühl wiedergegeben werden müsse.

Gruber fordert TikTok-Verbot

Einerseits sei das, dass die Polizei in Privatunterkünften Nachschau halten dürfen müsse. Andererseits werden nun bessere Überwachungsmöglichkeiten im Onlinebereich gefordert, insbesondere der Messengerdienste. Dafür brauche es gesetzliche Lösungen. Das sei auch von Experten heute befürwortet worden. Diesbezüglich betont Gruber mit Blick nach Wien: „Wenn man Sicherheitsgefühl generieren will, muss man auch Eingriffe in die persönliche Freiheit zulassen. Daran muss die Politik arbeiten.“ In diesem Zusammenhang erklärt er, dass die ablehndende Haltung der Politik nicht mehr hinnehmbar sei und weist darauf hin, dass sich der Täter von Villach auf TikTok innerhalb von drei Monaten radikalisieren konnte. Darum geht Gruber geht einen Schritt weiter und fordert ein generelles TikTok-Verbot: „TikTok ist ein Tummelplatz für Gewaltverherrlichung, Radikalisierung und Hassbotschaften, dieser Nährboden muss trockengelegt werden“, so die klare Aufforderung des Landeshauptmannstellvertreters.

Schulterschluss aller Parteien gefordert

Darum erwarte er ein entschiedenes Handeln der neuen Bundesregierung und ein geschlossenes Zusammenstehen aller Parteien. „Es kann und darf kein Übergehen zur Tagesordnung geben!“ Und in Richtung der Parteien schickt er den Ratschlag, mehr Geschlossenheit zu zeigen und sich nicht spalten zu lassen. Auch Kaiser schließt sich dem nach einer Frage eines Journalisten, ob die geforderten Überwachungsmaßnahmen mit der Linie der SPÖ konform gehen, an: „Es geht nicht um Parteipolitik, sondern darum, dass Schutz und Sicherheit als Staatsaufgabe von Regierung und Opposition wahrzunehmen sind.“

©Screenshot kärnten.tv Kaiser und Gruber weisen darauf hin, dass für die Umsetzung von sicherheitsrelevanten Maßnahmen ein Schulterschluss aller Parteien vonnöten sei.

Attentäter bezog Notstandshilfe

Bei der Pressekonferenz wurden auch neue Details zum 23-jährigen Attentäter bekannt. Dieser war 2020 nach Österreich gekommen, wobei er nach kurzer Bundesversorgung in eine Privatunterkunft zog. Vor Samstag hatte er bislang in Österreich nur eine Verwaltungsstrafe kassiert. „Der Treueschwur zum politischen Islam ist zwei Tage vor dem Attentat erfolgt. Das zeigt eigentlich wie schwierig es ist, präventiv die Bevölkerung zu schützen und solche Taten zu verhindern. Auf die Frage, ob der Täter in Kärnten Sozialleistungen bezog, antwortete Kaiser: „Er war in der Notstandshilfe gemeldet und der Ausstieg aus dem letzten Job erfolgte circa zeitgleich mit Beginn seiner Radikalisierung, soweit mir bekannt ist.“