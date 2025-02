Auf diesen Sendern siehst du die WM-Qualifikationsspiele des ÖFB-Teams

Die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hat begonnen – und die österreichischen Fans können sich auf spannende Übertragungen im Fernsehen freuen. Die beiden Sender ORF und ServusTV werden sich die Übertragungsrechte der Qualifikationsspiele in Gruppe H teilen.

Die Übertragungen im Überblick

Jeder Sender wird vier der insgesamt acht Qualifikationsspiele übertragen. Die österreichische Nationalmannschaft muss in dieser Gruppe gegen Teams wie Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern und San Marino bestehen, um sich einen Platz in der WM zu sichern. Das erste Highlight der Qualifikation ist das Duell gegen Rumänien, das am 7. Juni 2025 in Wien stattfindet. Dieses Spiel wird live im ORF1 übertragen. Drei Tage später findet das Spiel gegen San Marino auf ServusTV statt

Nations League auf beiden Sendern

Bevor die WM-Qualifikation startet, wird Österreichs Fußballfans auch das Playoff der Nations League gegen Serbien geboten. Beide Spiele, das Hinspiel am 20. März und das Rückspiel am 23. März, werden sowohl im ORF als auch in ServusTV live übertragen.

Der Weg zur WM 2026

Die Qualifikation für die WM 2026 wird besonders spannend, da in Nordamerika erstmals 48 Nationen teilnehmen werden. Die zwölf Gruppen-Sieger sichern sich direkt einen Platz für die WM, während die zwölf Zweitplatzierten in einem Playoff um die verbleibenden vier Startplätze kämpfen.

ÖFB-Spieltermine in der WM-Qualifikation 2025