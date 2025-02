Zwei 15-Jährige nach Villach-Terror weiterhin auf Intensivstation

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 12:38 / ©APA/GERD EGGENBERGER

Nach dem Terror-Anschlag in Villach vom Samstag, bei dem ein 23-jähriger Syrer einen 14-jährigen Jugendlichen tötete und fünf Personen verletzte, waren am Dienstag noch zwei 15-Jährige auf der Intensivstation. Das teilte eine Sprecherin des Krankenhausbetreibers Kabeg am Dienstag auf APA-Anfrage mit.

Person konnte auf Zwischenstation verlegt werden

Eine weitere Person, die bis Montag intensivmedizinisch versorgt wurde, konnte unterdessen auf die Intermediate Care – das Bindeglied zwischen Intensiv- und Normalstation – verlegt werden. Laut Staatsanwaltschaft hatten die beiden 15-jährigen Jugendlichen schwerste Verletzungen erlitten, und zwar am Bauch und am Oberkörper, auch Dauerfolgen waren nicht auszuschließen.

Vier Notoperationen notwendig

Bei dem Anschlag wurden fünf Personen verletzt, vier davon schwer. Wie mittlerweile bekannt wurde, mussten vier Verletzte notoperiert werden. Eines der Opfer erlitt einen Stich in den Bauch, einem weiteren Opfer stach der Attentäter ins Herz – laut Pressesprecher der Staaatsanwaltschaft Klagenfurt sei es ein Wunder, dass diese Person überlebt habe. Mittlerweile befinden sich glücklicherweise alle Opfer außer Lebensgefahr. (APA/Red., 18.2.2025)