190 auf der A23: Raser ohne Schein liefert sich Verfolgung mit Polizei

Mit Spitzengeschwindigkeiten von phasenweise 190 km/h auf der A23 und 150 km/h im Ortsgebiet entzog sich ein Motorradfahrer vergangenen Abend einer Anhaltung durch Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien. Diesen war der Motorradfahrer zuvor auf der A23 aufgefallen, weil er Personenkraftwägen dicht auffuhr und deren Lenker im Zuge waghalsiger Überholmanöver im dichten Verkehr zum Ablenken veranlasst.

Rotlichter missachtet

Eine anschließende Verfolgung erstreckte sich über die Bezirke Donaustadt und Favoriten. Dabei beging der Motorradfahrer zahlreiche Verkehrsübertretungen, wie beispielsweise die Missachtung einiger Rotlichter oder das Befahren von Sperrflächen. Nach einiger Zeit und zahlreichen Versuchen die Polizisten „abzuschütteln“, verloren ihn diese aufgrund des dichten Verkehrsaufkommens im Bereich der Raxstraße aus den Augen.

19-Jähriger stellte sich selbst

Nachdem die Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien an der Adresse des Zulassungsbesitzers niemanden angetroffen hatten, stellte sich dieser in der Polizeiinspektion Hohenbergstraße. Bei ihm handelt es sich um einen 19-jährigen österreichischen Staatsbürger. Er gab zu, der flüchtige Lenker zu sein. Die Beamten der Landesverkehrsabteilung Wie stellten in weiterer Folge fest, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besaß. Er wurde angezeigt. Das Motorrad wurde vorläufig beschlagnahmt.