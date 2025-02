Tuntenball: Die Geschichte vom Ball, den niemand haben wollte

Am Samstag, dem 22. Februar 2025, jährt sich Europas größtes Charityevent bereits zum 35. Mal. „Born Naked“ lautet das diesjährige Motto, das Graz eine Nacht lang zur buntesten Stadt mit viel nackter Haut macht. Im Gespräch mit Organisator Joe Niedermayer blicken wir auf die Anfänge dieses Events zurück. Er erzählt, wie der Tuntenball zu dem wurde, was er heute ist.

„Die Leute starben damals wie die Fliegen“

„Das Alternativreferat der ÖH organisierte damals im Jahr 1990 einen ‚Faschingsgschnas‘. Etwa 200 Leute kamen zu dieser Feier. Damit wurde der Tuntenball geboren“, so der heutige Organisator Joe Niedermayer, der damals selbst erst drei Jahre jung war. „Das war eine Zeit, wo HIV ein großes Thema war. Wenn man einen Freund länger nicht gesehen hat, fragte man sich gleich, ob es ihn auch erwischt hat.“ Inmitten dieser dunklen Zeiten wollte das Alternativreferat, das später zum lesbisch-schwulen Referat wurde und heute das queere Referat ist, ein Zeichen setzen: gegen Stigmatisierung und für mehr Gleichberechtigung. „Wir sprechen hier von einer Zeit, in der Homosexualität noch mit Strafrecht zu tun hatte.“

©Andy Joe Joe Niedermayer organisiert den Grazer Tuntenball seit 2016

Verschiedene Standorte – alle zu klein

„Ein Jahr später gab es ÖH Wahlen und weil es danach eine rechte Mehrheit gab, wollte man die Veranstaltung nicht mehr ausrichten“, erzählt Niedermayer weiter. „Und so entstand der Verein der ‚Rosaroten Panther‘. Das Alternativreferat hat den Verein als Rechtsform gegründet, um den Ball weiterhin veranstalten zu können.“ Der Tuntenball fand dann noch einige Jahre in der Uni Mensa statt und siedelte später ins Meerscheinschlössl. Doch auch diese Location bot nicht den benötigten Platz, deshalb wanderte der Ball erneut weiter: „Danach fand er dann in den Kammersälen statt, aber in Wahrheit war es auch dort vom ersten Tag an schon zu klein.“

Tuntenball finanziert psychosoziale Arbeit

Im Jahr 2003 fand der Ball dann zum ersten Mal im Grazer Kongress statt. Wirklich ausrichten wollte ihn zwar niemand bei sich, erzählt Niedermayer weiter, doch damals war Graz gerade auch Kulturhauptstadt und die Community, sowie der Verein wuchs Jahr für Jahr. Die Erfolgsstory nahm ihren Lauf: „Der erste Ball im Kongress hatte das Motto ‚Tunten dürfen alles’“, erzählt Niedermayer, der den Ball seit 2016 organisiert. Heute ist der Tuntenball Europas größtes Charityevent und finanziert viele psychosoziale Angebote des Vereins „RosaLila Pantherinnen“, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Anliegen der LGBTIQ Bewegung zu vertreten.

Der Tuntenball braucht Glamour

Joe Niedermayer, Organisator des Tuntenballs und Vereinsvorstand der „RosaLila Pantherinnen“, stammt ursprünglich aus Schärding und lebt seit 2012 in Graz. Seither war er bei jedem Tuntenball dabei. „Ich habe als ehrenamtlicher Mitarbeiter begonnen. Das machen wir auch heute so – die Karten sind sehr teuer und wenn sich junge Menschen den Eintritt nicht leisten können, können sie als Volontär mithelfen und auf diese Weise trotzdem dabei sein.“ Wer als Gast dabei sein möchte, muss schnell sein. Die Karten waren auch für heuer innerhalb weniger Tage ausverkauft. „In Wahrheit ist mittlerweile auch er Kongress zu klein“, sagt Niedermayer. „Aber es gibt keinen vergleichbaren größeren Veranstaltungsort in Graz. Und der Tuntenball braucht auch diesen Stuck und das Pompöse.“