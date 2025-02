Attentäter von Villach: Asylstatus soll im Schnellverfahren aberkannt werden

Noch immer steht das ganze Land nach dem Anschlag in Villach am Samstagabend unter Schock. Der Täter hielt sich legal in Österreich auf, er war asylberechtigt. Wie das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in einer öffentlichen Stellungnahme am 17. Feber bekannt gabe, wurde jedoch unmittelbar nach dem Anschlag ein Aberkennungsverfahren des Asylstatus des 23-jährigen Syrers eingeleitet.

Aberkennung des Asylstatus sofort eingeleitet

Im September 2020 stellte der Syrer einen Antrag auf Asyl in Österreich, der nach Abklärung der Schutzbedürftigkeit in einem umfassenden Ermittlungsfahren im Jänner 2021 in erster Instanz positiv beschieden wurde, wie das BFA in der Stellungnahme mitteilte. Bislang waren dem BFA keine kriminalpolizeilichen Anzeigen oder strafrechtliche Verurteilungen des 23-Jährigen in Österreich bekannt. Doch am Samstag änderte sich die Lage drastisch. „Unmittelbar nach dem Anschlag in Villach wurde vom BFA noch am selben Tag ein Aberkennungsverfahren eingeleitet“, heißt des seitens des BFA. Dabei gilt – wie bei Straffälligkeit von Asylberechtigten üblich – ein Beschleunigungsgebot. Das heißt, dass ein solches Verfahren bereits bei Einlangen der Anzeige eingeleitet wird.

Aberkennung erst nach rechtskräftiger Verurteilung möglich

Eine Abschiebung des Syrers steht dennoch nicht kurz bevor. „Eine tatsächliche Aberkennung kann bei Asylberechtigten erst bei Vorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung wegen eines besonders schweren Verbrechens erfolgen“, erklären die Behörden und weisen darauf hin, dass die strafrechtliche Verfolgung, Würdigung und eine eventuelle Verurteilung in den Zuständigkeitsbereich der Justiz und der unabhängigen Gerichte fallen würden.