Unfall in Klagenfurt: Auto prallt gegen Lkw und landet im Acker

Am Dienstag, 18. Februar 2025, gegen 6.20 Uhr, ereignete sich auf dem Südring in Klagenfurt ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Auto.

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 13:19 / ©5 Minuten

Ein 25-jähriger Slowene fuhr mit seinem Lkw in Richtung Völkermarkter Straße, als eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land von der Pristounigstraße in die Kreuzung einfuhr.„Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die Frau in die Kreuzung ein und prallte frontal gegen die rechte hintere Seite des Sattelzuges“, heißt es seitens der Polizei.

Fahrerin verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der Aufprall schleuderte das Auto über eine Böschung auf die Pulverturmstraße, wo es schließlich in einem angrenzenden Acker zum Stillstand kam. „Die 52-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.“ Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. „Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ“, wird weiter mitgeteilt.

Straße gesperrt – Feuerwehren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der Südring zwischen der Völkermarkter Straße und der Unfallstelle vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt. „Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr Haidach mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften. Am Pkw entstand Totalschaden“, heißt es seitens der Polizei abschließend.