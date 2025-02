Trafik-Räuber auf der Flucht: Polizei sucht schwarz gekleideten Täter

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 13:22 / ©5 Minuten

Die Wiener Polizei fahndet aktuell nach einem bislang unbekannten jüngeren und etwas korpulenteren Mann. Er steht im Verdacht, schwarz gekleidet und mit einer schwarzen Haube sowie einer FFP-2 Maske maskiert eine Trafik im Bezirk Favoriten betreten und mit einem Klappmesser die 59-jährige Inhaberin bedroht zu haben. Nachdem der Tatverdächtige in die geöffnete Kassa gegriffen und Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich an sich genommen hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Reumannplatz.

Sofortfahndung ohne Erfolg

Eine Sofortfahndung verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen, die in der ersten Phase von Polizisten der Polizeiinspektion Sibeliusstraße geführt wurden. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 entgegengenommen.