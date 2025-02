Erste Konsequenz nach Anschlag? Flüchtlingsheim in Villach schließt

Nach dem Anschlag am Samstag in Villach werden immer mehr Stimmen laut, die Maßnahmen im Zusammenhang mit Asylbewerbern fordern, seien es Rufe nach strengerer Überwachung oder einer Verbesserung der Integrationsmaßnahmen. Nun gab es eine erste Konsequenz: Die Flüchtlingsunterkunft in Villach-Langauen soll einem Bericht der Kleinen Zeitung zufolge geschlossen werden – und das schon innerhalb der nächsten Tage. Bereits jetzt sollen die Menschen, die bislang dort untergebracht waren, mit Bussen in andere Unterkünfte gebracht werden. Wie die Betreiber, die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), der Einrichtung gegenüber der Kleinen Zeitung bekannt gaben, sollen in dem Heim insgesamt 75 Personen, darunter 39 Kinder, gewohnt haben. Als Grund wurde seitens der Betreiber der starke Rückgang der Asylanträge genannt. Ob die Schließung tatsächlich mit dem Anschlag von Samstag zu tun hat, wurde seitens der BBU gegenüber der Kleinen Zeitung nicht kommentiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 15:14 Uhr aktualisiert