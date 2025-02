Nach Bluttat in Villach: Steiermark startet Extremismus-Prävention

Nach dem Messerangriff in Villach bietet die ARGE Jugend in der Steiermark Präventionsprogramme für Schulen an.

Das tödliche Attentat in Villach, bei dem ein 14-jähriger Junge sein Leben verlor und mehrere Menschen verletzt wurden, sorgt für große Verunsicherung – besonders unter Jugendlichen. Der Vorfall geschah nur wenige Tage nach dem Attentat in München und hinterlässt Spuren. „Diese Vorfälle machen jungen Menschen Angst. Sie machen generell Angst. Das merken wir in unserer tagtäglichen Arbeit, denn der Bedarf an Gewalt- und Extremismusprävention steigt momentan stark an“, so Dominik Knes, Geschäftsführer der ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus.

Soziale Medien als Gefahr: Extremisten nutzen Krisen gezielt aus

Warum jetzt gehandelt werden muss, liegt für Experten auf der Hand. Extremistische Gruppen nutzen Unsicherheit und Krisen aus, um Jugendliche über soziale Medien zu radikalisieren. Die Plattformen dienen als Rekrutierungsorte, da Jugendliche viel Zeit online verbringen und oft unbemerkt in problematische Netzwerke geraten. „Wie wir wissen, schützt frühzeitige Sensibilisierung langfristig: Wer früh lernt, extremistische Narrative zu durchschauen, ist weniger anfällig für Manipulation.“