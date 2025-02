Das ist jetzt ein anderes Land

Dienstag gab es die Sicherheitskonferenz des Landes. Danach trat ein Landeshauptmann Peter Kaiser vor die Medien, wie wir ihn noch nie gesehen und vor allem noch nie gehört haben. Kaiser spricht von der Trennung von Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen. Kaiser definiert nun Asyl als zeitlich befristetes Bleiben. Kaiser nimmt das Wort Rückkehrprogramm in den Mund, fordert flächendeckende Polizeipräsenz und verpflichtende Integrationsjahre. Das ist ein Peter Kaiser, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Vielleicht auch ein Peter Kaiser, der durch die Tragik der Ereignisse realisiert hat, dass er mit seiner ursprünglichen Einstellung zum Thema Asyl und Migration falsch lag. Das wiederum, eine solche Erkenntnis, fällt in die Kategorie „Besser spät als gar nicht.“

Bei TikTok-Verbot wird die Welt nicht untergehen

Dazu ein Landesvize Martin Gruber, der nun TikTok verbieten lassen will. Ja, warum nicht? Wenn vieles, was hetzerisch ist, verboten ist, dann doch bitte auch TikTok. Die Welt wird nicht untergehen und unsere Jugend nicht an fehlender Unterhaltung leiden, wenn dieser Schwachsinn verboten wird. Und wenn es die EU nicht macht, dann machen es doch wir in Eigenregie.

Hauptstadt der Narretei als Metropole der Trauer

Dann erkennt man aber auch die Stadt Villach nicht wieder. Trauerflor an den Ortstafeln, ein Kerzenmeer am Eingang zur Stadt, schwarze Fahnen allerorts. Villach, die Hauptstadt der Narretei als Metropole der Trauer. Und da wird doch tatsächlich noch überlegt, ob man den Faschingsumzug absagen soll. Bitte, wem ist derzeit zum Lachen? Man erkennt aber auch sich selbst nicht wieder. Will man den unseren Werten entgegengebrachten Hass als Vorbild nehmen und auch Hass empfinden? Oder doch mit Verstand und aufgeklärtem Denken reagieren? Die Kärntner Politik wurde von der Terrortragödie erschüttert wie vielleicht nur ein einziges Mal zuvor. Als 2008 Landeshauptmann Jörg Haider verunglückte. Wenn damals die Rede davon war, dass die Sonne vom Himmel gefallen sei, muss man jetzt sagen, die Naivität unseres Denkens wurde aufgezeigt. Man kann nicht integrieren, was sich nicht integrieren lassen will.