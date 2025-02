Toter Mann (28) in Wiener Garage: Todesursache nun enthüllt

Toter in Wiener Garage entdeckt: Nun gibt es ein vorläufiges Obduktionsergebnis.

Toter in Wiener Garage entdeckt: Nun gibt es ein vorläufiges Obduktionsergebnis.

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 14:45 / ©Fotolia-pattilabelle/Canva

Am Montag, dem 17. Februar 2025, gegen 8.15 Uhr, wurde in der Lindengasse in Wien-Neubau ein lebloser Mann entdeckt. Der 28-Jährige lag im Einfahrtsbereich einer Garage. Die Polizei sperrte den Fundort ab und begann mit den Ermittlungen. Erste Mutmaßungen deuteten auf einen Unfall oder gar ein Gewaltverbrechen hin. Doch nun bringt die Obduktion Klarheit.

Obduktionsergebnis liegt vor

Laut der Landespolizeidirektion Wien wurde das vorläufige Obduktionsergebnis bereits am Dienstag bekannt. Entgegen erster Vermutungen konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden. Somit steht fest: Weder ein Unfall noch eine Gewalteinwirkung war die Ursache für den Tod des Mannes. Damit enden die Spekulationen über ein mögliches Verbrechen.

Gesundheitlicher Zustand war kritisch

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen obdachlosen Mann mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Seine Identität konnte inzwischen zweifelsfrei geklärt werden. Er befand sich offenbar in einem extrem schlechten gesundheitlichen Zustand.

Frau unter Schock: Unglückliche Verkettung von Ereignissen

Neue Erkenntnisse zeigen, dass der Mann kurz vor seinem Tod in einen Vorfall mit einer Autofahrerin verwickelt war. Die Frau hatte ihn am Montag versehentlich leicht angefahren, woraufhin er zunächst aufsprang, dann jedoch wenig später verstarb. Ursprünglich wurde befürchtet, dass sie ihn komplett überrollt haben könnte. Diese Annahme konnte jedoch durch die gerichtsmedizinische Untersuchung ausgeschlossen werden, wie Polizeisprecherin Anna Gutt gegenüber der APA mitteilte.

Streetworker boten Hilfe an, doch er lehnte ab

Am Sonntag, den 16. Februar 2025, sprachen Streetworker den 28-Jährigen noch an und wollten ihn dazu bewegen, die Notschlafstelle der Caritas aufzusuchen. Er lehnte das Angebot ab. Die Sozialarbeiter gaben ihm einen Schlafsack, der am Montag bei ihm gefunden wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 15:10 Uhr aktualisiert