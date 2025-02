Geisel aus Österreich: Hamas kündigt Freilassung an, Familie bangt weiter

Die radikal-islamische Hamas hat angekündigt, am Samstag sechs Geiseln freizulassen. Unter ihnen soll sich auch Tal Shoham befinden, ein österreichischer Doppelstaatsbürger. Die Familie von Shoham gab bekannt, dass sein Name auf der Liste derjenigen steht, die in den kommenden Tagen freikommen sollen. Bisher sind jedoch noch 76 Menschen im Gazastreifen in Geiselhaft. Das lange Warten auf die Freilassung von Angehörigen bleibt für viele Familien eine enorme Belastung.

Shoham seit über 500 Tagen in Gefangenschaft

Sollte Shoham tatsächlich am Samstag freikommen, hätte er 504 Tage in der Gewalt der Hamas überlebt. Seit Beginn des Konflikts wurden bereits mehrere Entführte freigelassen, doch viele befinden sich weiterhin in Gefangenschaft. Laut israelischen Angaben konnten bisher 19 Geiseln durch Vereinbarungen freikommen. Zusätzlich wurden fünf thailändische Staatsbürger unabhängig von diesen Verhandlungen freigelassen. Die Verhandlungen über weitere Freilassungen laufen unter internationaler Vermittlung weiter.

Austausch von Gefangenen und Hilfsgütern

Im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln wird Israel eine Gruppe palästinensischer Häftlinge freilassen. Zudem sollen schwere Baumaschinen, Wohncontainer und Zelte in den Gazastreifen gebracht werden, um die Zerstörungen durch die Kämpfe zu beseitigen. Nach Angaben eines ägyptischen Medienberichts haben bereits erste Baufahrzeuge die Grenze zu Gaza passiert. Auch der Ägyptische Rote Halbmond bestätigt, dass zahlreiche Bulldozer und Lastwagen mit Hilfsgütern den Grenzübergang Kerem Shalom erreicht haben.

Geiseln und Tote in mehreren Phasen freigegeben

Seit Beginn der Waffenruhe am 19. Jänner wurden Geiseln in mehreren Phasen freigelassen. Ein mehrstufiges Abkommen zwischen Israel und der Hamas sieht die Freilassung von insgesamt 33 Geiseln im Austausch gegen 1904 palästinensische Häftlinge vor. Bislang wurden 19 Menschen lebend übergeben, während vier verstorbene Geiseln an ihre Angehörigen zurückgeführt wurden. Laut Hamas-Chef Khalil al-Hayya sollen die nächsten Phasen des Waffenstillstands bald verhandelt werden, wie Medien berichten.

Familie bleibt vorsichtig optimistisch

Trotz der positiven Nachricht bleibt Shohams Familie zurückhaltend. Sprecher Daniel Kapp teilte mit, dass man die Entwicklungen genau beobachte und weiterhin auf eine sichere Rückkehr hoffe, wie der „Kurier“ berichtet. Gleichzeitig gebe es weiterhin Unsicherheiten über den Zustand der verbleibenden Geiseln. Die Familie äußerte sich dankbar für die Unterstützung und hofft, dass Shoham schon bald in Freiheit sein wird.