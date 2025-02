Villacher Waffengeschäft mit Pfeffersprays ausverkauft

„Extrem viele Menschen waren seit Montag da. Vor allem Frauen“, so Geschäftsinhaber David Mischkulnig, gegenüber 5 Minuten Villach. Er betreibt ein Jagd- und Sportgeschäft mitten in Villach.

Es geht ums „sicher fühlen“

„Die Menschen haben Angst, wollen sich einfach sicherer fühlen. Wir haben aktuell keine Pfeffersprays mehr lagernd“, erzählt Mischkulnig. Vorbestellungen liegen genügend vor. Ab Donnerstag ist das Lager wieder voll. „Extrem viele Menschen sind munter geworden, die vorher sicher nicht den Drang gehabt haben, sich zu schützen.“ Warum sind ausgerechnet Pfeffersprays ausverkauft? „Viele sagten, sie gehen nicht mehr ohne Pfefferspray raus. Und da geht es nur um sich wehren, weil es auf Distanz funktioniert.“ Über 80 Stück sind seit gestern über die Ladentheke gegangen.

Man will sich nur wehren können

Viele fragen nach einem Elektroschocker, aber „da raten wir dringend davon ab. Körperkontakt ist hier nämlich gefragt und das ist für den Angegriffenen zu gefährlich.“ Einige holen auch Schreckschusspistolen für daheim. „Diese ist ähnlich laut wie eine echte Waffe, aber es besteht über zwei Meter Abstand keine Gefahr. Man kann jemanden jedoch bis auf zehn Meter abwehren.“ Eines hält der Villacher ganz klar fest: „Es geht den Menschen nur um Schutz, ein besseres Sicherheitsgefühl, was angesichts der tragischen Erlebnisse ein nachvollziehbares Gefühl ist.“ Indes gibt es in Villach Bestrebungen eine eigene Bürgerbewegung in Villach zu gründen. Davon hält die Kärntner Polizei jedoch wenig. Mehr dazu liest du hier: Nach Attentat in Villach: Security-Experte plant Bürgerwehr.