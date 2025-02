8.700 Einträge im Kondolenzbuch: Grenzenloses Mitgefühl mit Opferfamilie

Nach dem schrecklichen Attentat in Villach befindet sich die Stadt im Ausnahmezustand. Nun, da sich die ersten Wogen der Aufregung geglättet haben, wird Platz für die Trauer gemacht. Noch am Sonntag rief die Draustadt eine Trauerwoche aus. Seit Montagvormittag gibt es außerdem die Möglichkeit, seine Beileidsbekundungen für den verstorbenen 14-Jährigen im Trauerbuch der Stadt einzutragen, das im Stadtsenatssaal aufliegt. Doch auch online wird den Menschen mit einem digitalen Kondolenzbuch die Möglichkeit geboten, ihre Anteilnahme auszudrücken.

Über 8.700 Einträge im Online-Kondolenzbuch

Der Zuspruch ist riesig. Über 8.700 Einträge verzeichnete man nur bis Montagvormittag bereits im Online-Kondolenzbuch, wie die Stadt Villach auf Anfrage von 5 Minuten informierte. Mittlerweile dürften es noch mehr sein. Wie auch im analogen Buch werde das Angebot sehr gut angenommen und es gebe sehr persönliche Einträge. Ein Blick ins digitale Buch bestätigt das. Sehr viel Anteilnahme und Mitgefühl ist in den einzelnen Beiträgen, die mit Kerzen untermalt sind, zu spüren. Was auffällt: Nicht nur österreichweit sondern auch international ist die Anteilnahme groß.

„Wenn allein Liebe dich hätte retten können, wärst du bei uns geblieben“

So schreibt etwa „eine Mama aus Wien“: „Es zerreißt mir das Herz und es fehlen mir die Worte. (…) In Gedanken gehe ich heute den Trauermarsch mit“. Fremde Menschen wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft und fühlen mit ihnen – das zeigt einmal mehr, wie wichtig der gesellschaftliche Zusammenhalt in solch schwierigen Zeiten ist. Berührend ist etwa auch folgender Beitrag: „Wenn allein Liebe dich hätte retten können, wärst du bei uns geblieben“, signiert von einer „Oma, die mit euch trauert und weint“. In Zeiten, in denen einem die Worte fehlen, bringt eine Posterin wohl die Gefühle vieler Villacherinnen und Villacher auf den Punkt: „Es gibt Tage im Leben, die möchte man löschen können.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 16:35 Uhr aktualisiert