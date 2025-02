Alarm an der Grenze: „Newcastle Disease“ in Slowenien ausgebrochen

Vorsichtsmaßnahmen reichen über die steirische Grenze in den Bezirk Leibnitz hinein.

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 16:46 / ©Pexels/ Alexas Fotos

Die slowenischen Veterinärbehörden schlagen Alarm: In der Region Podravska, nur acht Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, ist die hochansteckende „Newcastle Disease“ (NCD) ausgebrochen. Betroffen ist ein Freiland-Legehennenbetrieb mit rund 200 Tieren. Nun greift die Vorsorge auch auf die Steiermark über – die Behörden reagieren sofort.

Gefährliche Vogelkrankheit – Menschen kaum bedroht

Die Newcastle-Krankheit ist eine hochansteckende Viruserkrankung, die alle Vogelarten betreffen kann. Die Übertragung erfolgt durch Körperflüssigkeiten wie Kot, Nasenausfluss oder Rachensekret – aber auch indirekt durch kontaminierte Gegenstände. Die Symptome: Schnupfen, Durchfall, Nervenschäden, sinkende Legeleistung und hohe Sterblichkeit. Für Menschen besteht kaum Gefahr – eine Ansteckung ist nur bei engem Kontakt mit infiziertem Geflügel möglich und führt maximal zu einer Bindehautentzündung. Fleisch und Eier bleiben unbedenklich.

Schutzmaßnahmen reichen bis in die Steiermark

Laut EU-Recht wurde um den betroffenen Hof eine Schutzzone (3 Kilometer) und eine Überwachungszone (10 Kilometer) eingerichtet. Die Überwachungszone reicht bis in den steirischen Bezirk Leibnitz. Dort werden Betriebe umgehend informiert und streng kontrolliert. Die Newcastle Disease ist kein Unbekannter: Ausbrüche gibt es immer wieder – zuletzt in Polen, Schweden, Deutschland und Italien. In Österreich wurde die Krankheit im Hausgeflügelbestand zuletzt 1997 festgestellt, jedoch sporadisch bei Wildtauben nachgewiesen. Prophylaktische Impfungen für Hühner, Puten und Tauben sind hierzulande freiwillig, aber möglich.

Die NCD gilt laut EU-Tiergesundheitsrecht (VO 2016/429) als Seuche der Kategorie A. Wer Anzeichen bei seinen Tieren bemerkt, muss den Verdacht sofort dem Amtstierarzt melden.