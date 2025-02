Seniorin (89) am Grab ihres Mannes ausgeraubt: Zwölf Jahre Haft

Die 89-jährige Frau wurde am Südwestfriedhof überfallen und schwer verletzt. Ihr wertvolles Medaillon, ein Geschenk ihres verstorbenen Mannes, wurde geraubt.

Raubserie in Wien

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 16:48 / ©APA/THEMENBILD

Am Wiener Landesgericht wurde ein 39-jähriger Serienräuber zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte 2024 mehrere ältere Frauen überfallen, darunter eine 89-Jährige, die gerade das Grab ihres verstorbenen Mannes besuchte. „Er hat mi was g’fragt. Weil i derrisch bin, hob i eahm net verstanden“, schilderte die Frau als Zeugin. Plötzlich zog der Mann an ihrer Handtasche, woraufhin sie mit ihrem Gehstock versuchte, sich zu wehren. Doch sie stürzte und verletzte sich schwer. Dabei erlitt die 89-Jährige eine Schädelprellung und einen Bruch des linken Ringfingers. Außerdem wurde ihr ein wertvolles Medaillon gestohlen, das ihr 1980 ihr Mann geschenkt hatte.

Überfallene 89-Jährige traut sich nicht mehr ans Grab ihres Mannes

Seit diesem Vorfall konnte die Frau das Grab ihres Mannes nicht mehr besuchen: „I trau mi nimmer“, sagte sie. Der Raub hatte nicht nur körperliche, sondern auch psychische Folgen. Sie forderte 10.000 Euro an Schadenersatz und Schmerzengeld.

Opfer im Alter zwischen 72 und 93

Der 39-Jährige, ein Bulgare, gestand die meisten Raubüberfälle. Die Taten hatten sich im Zeitraum von März bis August 2024 ereignet. Der Täter suchte sich besonders gebrechliche Frauen als Opfer aus. Das jüngste Opfer war 72 Jahre alt, das älteste 93. Der Täter hatte die Frauen mit Gewalt bestohlen, wie zum Beispiel eine Frau, die auf einen Rollator angewiesen war und deren goldene Halskette ihm zum Opfer fiel.

Täter zeigt Reue und erklärt Drogensucht

Der Angeklagte gab an, die Raubüberfälle aus einer Drogensucht heraus begangen zu haben. „Ich hatte eine sehr große Krise. Ich habe das alles nur gemacht, um Heroin zu kaufen. Ich habe das nicht gemacht, um ein Haus oder ein Auto zu kaufen“, erklärte er. Besonders betroffen sei er davon, dass seine Opfer ältere Frauen waren. Er habe „einen großen Fehler gemacht“, sagte er, ehe er unversehens zu schluchzen begann: „Dass das ältere Frauen waren, macht mich fertig.“

Vorbestrafung und Rückfall

Der 39-Jährige hatte bereits eine Vorstrafe wegen schweren Raubes und Einbruchsdiebstahls. Nachdem er im November 2023 aus der Haft entlassen wurde, beging er erneut Straftaten. Die Staatsanwältin hob hervor, dass der Mann die meisten Raubüberfälle im Hellen und an Orten beging, an denen sich die Opfer sicher fühlten. Der Angeklagte wurde nun zu zwölf Jahren Haft verurteilt, zu denen noch eine Reststrafe aus vorherigen Verurteilungen hinzukommt. (APA/red. 18. 2. 2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 16:54 Uhr aktualisiert