Polizei schlägt Alarm: Betrugsanrufe in Kärnten nehmen zu

"Derzeit kommt es in ganz Kärnten vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon", informiert die Polizei.

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 17:03

„Derzeit kommt es in ganz Kärnten vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon“, informiert die Polizei am Dienstag. Konkret geben sich unbekannte Täter als Polizisten aus und fordern Kaution für die Freilassung der Tochter/des Sohnes, welche nach einem Verkehrsunfall vorerst vermeintlich festgenommen wurde.

Polizei warnt: „Sofort auflegen“

Seitens der Polizei wird eindringlich daraufhin gewiesen, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen, die Tochter oder den Sohn, die/der in diesem Vorfall verwickelt sein soll, anzurufen, oder den Polizeinotruf 133 zu wählen.