Hilfe für krebskranke Lina (10): Familie sucht dringend Unterkunft

Lina kämpft tapfer – ihre Familie hofft auf Unterstützung, um in Kliniknähe ein Zuhause auf Zeit zu finden.

Die 10-jährige Kärntnerin Lina kämpft weiterhin tapfer gegen den Knochenkrebs (Ewing-Sarkom). Doch neben der gesundheitlichen Herausforderung steht die Familie aktuell auch vor einem großen organisatorischen Problem: Sie suchen dringend eine Unterkunft in Graz – und bitten um Unterstützung.

„Wir sind für jede Hilfe total dankbar“

In einem bewegenden Facebook-Posting schildert Linas Mutter die aktuelle Situation:

„Hallo meine Lieben, wir sind grad auf der Suche nach einem Haus oder einer Wohnung zur Miete in Graz auf Zeit – für die nächsten Wochen. Am besten mit mindestens zwei Schlafzimmern, mit Garten und eingezäunt, damit wir auch die Hündchen mal zu uns holen können… Nach Kärnten – also nach Hause – weit weg von der Klinik trauen wir uns gerade nicht. Es ist mir einfach viel zu riskant…“

Derzeit wohnt Linas Familie im Ronald McDonald Haus, doch der Platz ist begrenzt. „Charly und die Kids haben ein Zimmer… aber zu fünft wär es derzeit nicht möglich in einem Zimmer. Lina ist sehr licht- und geräuschempfindlich. Und ein zweites Zimmer ist leider nicht frei…“

Lina kämpft weiter – trotz Rückschlägen

Zurzeit ist Lina stationär in der Klinik. Ihre Mutter berichtet von den jüngsten Herausforderungen:

„Gestern war ein echt doofer Tag… Linchen hatte Kopfschmerzen und den halben Tag nur geschlafen… Heute ging es ihr eigentlich recht gut. Am Abend kamen dann leichte Kopfschmerzen und diese doofen Druckschmerzen am Kopf, die seit der Cisplatin-Chemo weg waren, kamen wieder…“

Auch die Thrombozytenwerte seien gesunken. Ob das an den Anfallsmitteln, den Chemotabletten oder der Kombination liegt, sei unklar. Doch es gibt auch Hoffnung: „Wir haben heut mit unserem Klinikleiter ein tolles Gespräch geführt. Ich schätze ihn total. Er hat mir versprochen, dass er die Tumorbefunde von Lina noch mal durchsieht, die wir extern gemacht haben. Vielleicht fällt ihm was ein, was wir noch probieren könnten…“. Zudem wurde entschieden, die Cisplatin-Chemo nun alle drei Wochen statt alle vier Wochen durchzuführen.

Ein jahrelanger Kampf gegen den Krebs

Lina kämpft seit ihrem dritten Lebensjahr gegen das Ewing-Sarkom. Die Diagnose bekam sie 2017. Trotz zahlreicher Therapien und Rückschläge hat das tapfere Mädchen nie den Mut verloren. Bereits fünf Rückfälle musste sie überstehen. Wir haben berichtet: „Ich will nicht sterben“: Schwere Krankheit hat Lina (9) wieder befallen. Die Familie setzt große Hoffnung auf eine mögliche Therapie in den USA, die jedoch 550.000 Euro kostet. Spendenaufrufe laufen bereits, und jede Unterstützung zählt. Wir haben berichtet: „Zerbricht mir das Herz“: So kannst du schwerkranker Lina (10) helfen. Wie ihr Lina helfen könnt, erfahrt ihr dabei gleich hier auf ihrer Website.

So könnt ihr für Lina spenden:

Eine Spendenmöglichkeit gibt es aber nicht nur auf der Website, es gibt auch einen Spendenaufruf auf der Seite „gofundme“, über den man für die zehnjährige Kärntnerin spenden kann. Mehr dazu hier.