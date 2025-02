Busfahrer mit Messer zum Anhalten genötigt: Täter flüchtete

Am Montag, den 17. Februar 2025, gegen 18.35 Uhr, erlebte ein 53-jähriger Busfahrer einen dramatischen Vorfall im Bezirk Braunau. Ein bislang unbekannter Mann drohte ihm mit einem Messer, indem er es an seine rechte Oberkörperseite hielt. Unter dieser Bedrohung sah sich der Fahrer gezwungen, den Bus anzuhalten, obwohl er keinerlei Verletzungen erlitt. Der Mann, der das Messer einsetzte, forderte den Fahrer auf, das Fahrzeug zum Stoppen zu bringen, was dieser in Panik tat. Doch die Situation eskalierte weiter, als der Täter mit zwei weiteren Personen den Bus verließ.

Flucht der Täter nach dem Übergriff

Kurz vor dem Bahnhof in St. Georgen an der Mattig, der nur unweit der nächsten Haltestelle liegt, stiegen die Täter aus dem Bus und flüchteten in unbekannte Richtung. Während der 53-jährige Fahrer körperlich unverletzt blieb, war der psychische Schock erheblich. Zudem wurde seine Kleidung durch die Drohung mit dem Messer beschädigt. Die Täter waren schnell verschwunden, und es blieb der einzige Hinweis, dass einer von ihnen zwischen 30 und 40 Jahre alt war und einen auffälligen schwarzen Vollbart trug.

Polizei sucht nach Zeugen Hinweise zu den flüchtigen Männern sowie Aussagen von Fahrgästen, die sich zum Zeitpunkt der Tat im Linienbus SV190 befanden, können bei der Polizeiinspektion Mauerkirchen unter der Nummer 059133/4208 abgegeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 17:25 Uhr aktualisiert