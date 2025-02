Bekannter Personalvermittler insolvent: 3 Millionen Euro Schulden

Die Atlas Personal Management GmbH in Wien hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingeleitet.

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 18:05 / ©h_lunke-stock.adobe.com

Am Montag, den 17. Februar 2025, wurde offiziell ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen der Atlas Personal Management GmbH eröffnet. Die Maßnahme wurde am Handelsgericht Wien eingeleitet, wie der KSV1870 bekannt gab. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 3 Millionen Euro. Betroffen sind um die 110 Dienstnehmer.

Ziel der Sanierung: Fortführung des Unternehmens

Die Schuldnerin strebt eine Fortführung ihres Unternehmens an und hat dafür einen Sanierungsplan vorgelegt. Laut dem Plan sollen die Gläubiger eine Quote von 20 Prozent erhalten, die innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Plans beglichen werden soll. Das Sanierungsverfahren wird unter der Leitung von dem Rechtsanwalt Erwin Senoner durchgeführt. Ab sofort können Gläubiger ihre Forderungen beim KSV1870 anmelden.