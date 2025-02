Emotionaler Gedenkmarsch: Tausende trauern in Villach um Todesopfer

Zahlreiche Menschen haben sich am Dienstagabend zum Gedenkmarsch in der Villacher Innenstadt versammelt.

Kaum in Worte zu fassen lässt sich die Stimmung, die momentan in Villach herrscht. Nachdem ein 14-jähriger Jugendlicher bei einem schrecklichen Attentat am Wochenende sein Leben verlor, befindet sich die Stadt im Ausnahmezustand. Heute Abend, 18. Februar, findet ein Gedenkmarsch statt. Tausende Menschen haben sich in der Innenstadt versammelt, um gemeinsam zu trauern. Erwartet wurden rund 5.000 Teilnehmer, vor Ort zeigt sich jedoch, dass es deutlich mehr sind. Sie alle marschieren gemeinsam in Trauer mit den Angehörige, um ihre Anteilnahme zu zeigen.

Sicherheitsmaßnahmen getroffen: Zahlreiche Beamte im Einsatz

Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, sind seitens der Stadt mehrere Maßnahmen getroffen worden. Zahlreiche Polizeibeamte befinden sich im Einsatz, sie sichern den Trauermarsch ab. „An jeder Gasse stehen Beamte“, berichtet eine 5 Minuten Redakteurin beim Lokalaugenschein vor Ort. Dabei fällt auf, dass immer zwei bis drei Polizisten zusammen unterwegs sind. Auch mehrere Drohnen sind in der Luft im Einsatz. Bereits ab 16 Uhr wurde der Bereich der Stadtbrücke für den Fußgängerverkehr gesperrt. Die Stadt Villach ersucht im Vorfeld, diejenigen, die am Gedenkmarsch teilnehmen, nach Möglichkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß anzureisen.

©5 Minuten

Tausende Menschen zeigen große Anteilnahme bei Gedenkmarsch in Villach

Um Punkt 18 Uhr startete der Gedenkmarsch, dazu läuteten alle Kirchenglocken vier Minuten lang. Trotz Kälte haben sich unzählige Menschen eingefunden. Auf der Höhe der Gedenkstätte erfolgte schließlich die Kranzniederlegung, anschließend begab sich die Trauergemeinde auf den weiteren Weg zur Kirche. Unter den Teilnehmer befinden sich auch zahlreiche Politiker aus Villach, Kärnten und Österreich. Darunter unter anderem auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und Interimskanzler Alexander Schallenberg.

Villach trauert gemeinsam

©5 Minuten |

Emotionaler Gottesdienst: „Liebe Familie, ganz Villach trauert“

Der Gottesdienst startete um 18.45 Uhr. Im Freien wurde eine große Leinwand aufgebaut, wo Leute die Messe mitverfolgen können, die in der Kirchen keinen Platz mehr gefunden haben. Das Gedenken in der Stadtpfarrkirche St. Jakob leiten Diözesanbischof Josef Marketz und Superintendent Manfred Sauer. „Liebe Familie, ganz Villach trauert. Das ist nicht nur zu lesen auch zu spüren. Geschäfte haben ihre Auslagen verändert“, beginnt der emotionale Gottesdienst.

©5 Minuten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 19:04 Uhr aktualisiert