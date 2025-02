Zwei Todesopfer: Arbeitsunfall in Oberösterreich endet tragisch

Bei einem Arbeitsunfall in Traun stürzten zwei Männer aus großer Höhe in einen Fahrstuhlschacht. Zwei von ihnen erlagen ihren Verletzungen.

Am Dienstag, den 18. Februar 2025, gegen 11.15 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle in Traun, Bezirk Linz-Land, ein schwerer Arbeitsunfall. Drei Männer führten Arbeiten in einem Fahrstuhlschacht aus. Der 51-Jährige aus Linz und der 25-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung befanden sich dabei im 3. Stock des Gebäudes, während der 29-Jährige im Erdgeschoss Flex-Arbeiten durchführte.

Sturz in die Tiefe

Plötzlich stürzten die Männer samt der Holzplattform in die Tiefe und fielen auf den 29-jährigen Arbeiter. Der Aufprall war so heftig, dass die Männer teils schwer verletzt wurden. Sofort eilten Baustellenmitarbeiter zu Hilfe und bargen die Männer aus dem Schacht. Die Rettungskette wurde rasch in Gang gesetzt, doch trotz sofortiger Reanimationsversuche kam für den 51-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Zweiter Todesfall im Krankenhaus

Der 29-jährige Mann, der im Erdgeschoss des Schachtes gearbeitet hatte, wurde ebenfalls schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Trotz intensiver ärztlicher Behandlung erlag er am Dienstagnachmittag seinen Verletzungen. Der 25-jährige Arbeiter aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung überlebte den Sturz, er wurde ebenfalls schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen und Obduktionen

Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Arbeitsunfalls sind noch nicht abgeschlossen. Das Arbeitsinspektorat wurde informiert und hat bereits die Örtlichkeit des Unglücks besichtigt. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete an, dass die beiden verstorbenen Männer obduziert werden, um die genauen Todesursachen festzustellen. Die Angehörigen der Verstorbenen sowie die Arbeitskollegen der beiden Männer wurden von einem Kriseninterventionsteam des Österreichischen Roten Kreuzes betreut.

