KMG-Weihnachtsbus sammelte für die Kärntner Kinder-Krebshilfe

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 19:23 / © STW/Bernhard Horst

Er war nicht nur ein Dankeschön an die Fahrgäste sondern fuhr auch für den guten Zweck: Der KMG-Weihnachtsbus 2024, der an den Adventwochenenden, jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag, kostenlos zwischen dem Heuplatz und dem Südpark pendelte. Leicht zu erkennen, denn der Bus war nicht nur festlich geschmückt, auch Lenkerin Anja Rosenzopf und Lenker Zoran Grujic überraschten mit weihnachtlichen Outfits. In einer eigens im Bus aufgestellten Spendenbox hatten die Fahrgäste die Möglichkeit für die Kärntner Kinder-Krebshilfe zu spenden. Als Dankeschön gab es einen Sticker, auf den jeder seinen Namen schreiben und entweder auf den Bus kleben oder mit nach Hause nehmen konnte. Wer mehr als 20 Euro spendete, erhielt zusätzlich ein KMG-Goodie.

Herzliches Dankeschön an alle Spender

Heute, Dienstag, trafen sich Hansjörg Schusser, Bürgermeister Christian Scheider,

Vizebürgermeisterin Ronald Rabitsch, Stadträtin Sandra Wassermann, um Evelyne Ferra, Obfrau der Kärntner Kinder-Krebshilfe, den gesammelten Geldbetrag zu überreichen. Ein herzliches Dankeschön an alle Spender, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt haben. Mit der Aufrundung durch die Stadtwerke Klagenfurt sind es 2500 Euro geworden, die in die finanzielle Unterstützung von Kärntner Familien mit einem krebskranken Kind oder Jugendlichen fließen. Bürgermeister Christian Scheider: „Die Fahrt mit diesem besonderen Bus hatte gleich drei Vorteile: sie war kostenlos, ein Erlebnis und man hatte die Möglichkeit Gutes zu tun. Ein wirklich tolles und wichtiges Projekt, das dort hilft, wo Hilfe gebraucht wird.“