Taube Hündin Yuka aus Graz wird zum TikTok-Star

Yuka, eine taube Akita-Hündin aus Graz, erobert mit ihrem besonderen Charme die Herzen in den sozialen Medien. Ihre Besitzerin teilt auf TikTok (@thespecialakita, 103.600 Follower) und Instagram (@yukaundlui, 40.500 Follower) Einblicke in ihren Alltag – von Herausforderungen bis zu Erfolgen.

Eine Bindung, die Zeit und Geduld brauchte

In einer Instagram-Q&A erklärt die Besitzerin: „Yuka hatte anfangs null Interesse an mir. Ihre Taubheit und ihr Erkundungsdrang haben es nicht leichter gemacht.“ Auch die typische Eigenständigkeit der Akita-Rasse erschwerte die Bindung. Nach monatelangem Training schmunzelt sie: „Mit der Zeit fand sie mich dann doch ganz cool.“

Training: Eine Reise des Lernens und Experimentierens

„Wir haben uns alles selbst erarbeitet“, berichtet die Besitzerin. Trotz Hundeerfahrung musste sie vieles neu ausprobieren: „Ich habe viel experimentiert, was funktioniert und was nicht. Aber es war spannend, so viel Neues zu lernen.“

Herausforderungen durch Yukas Taubheit

Zur Diagnose sagt sie: „Als ich herausgefunden habe, dass sie taub ist, war ich sehr überfordert und habe viel negatives Feedback bekommen.“ Anfangs fehlten Informationen zum Training mit tauben Hunden. Doch bald fand sie Freude daran, eine neue Form der Kommunikation zu entwickeln: „Probleme gab es nicht, eher spannende Herausforderungen.“ Mit ihrer Geschichte inspirieren Yuka und ihre Besitzerin täglich Tausende Follower. „Ich dachte zuerst, es sei typisches Welpenverhalten“, erzählt sie. Nach einigen Wochen stellte sich heraus, dass Yuka von Geburt an taub ist.