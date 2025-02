Das ziehen die Moderatorinnen zum Wiener Opernball 2025 an

Der Wiener Opernball 2025 steht vor der Tür und auch heuer sind die Roben der Moderatorinnen ein echtes Highlight. Mirjam Weichselbraun setzt auf ein Couture-Bustierkleid, das im Atelier von JCH Juergen Christian Hoerl mit höchster Präzision und Leidenschaft gefertigt wurde. Inspiriert von der Schönheit der Oper und des Balletts, kombiniert das Kleid klassische Eleganz mit modernem Design. Es umhüllt die Silhouette mit Leichtigkeit und Anmut, wobei jedes Detail des Kleides eine perfekte Balance zwischen Tradition und Innovation widerspiegelt. Der Look verspricht, die Blicke auf sich zu ziehen.

Florale Frische mit Makramee-Spitze

Teresa Vogl trägt für den Opernball 2025 eine zweiteilige Couture-Robe von Eva Poleschinski, die sich durch ihre außergewöhnliche Makramee-Spitze auszeichnet. Der Body und der schwingende Ballrock aus der aktuellen Kollektion „Flower of Life“ sind ein wahres Kunstwerk. Die besonders farbenfrohe und dreidimensionale Spitze sorgt für einen einzigartigen Effekt. Mit ihrem floralen Design und der Anlehnung an das Motto „Barockes Gemälde“ versprüht das Kleid eine frische Eleganz, die perfekt zu einem glamourösen Abend wie dem Wiener Opernball passt.

Fließender Tüll und ikonische Drapierungen

Marion Benda wählt für ihre Moderation ein elegantes Abendkleid von Talbot Runhof. Aus fließendem Tüll gefertigt, überzeugt das Kleid durch seine schlichte Schönheit. Ein besonderes Highlight ist das bodenlange Cape, das dem Look eine majestätische Ausstrahlung verleiht. Die ikonischen Drapierungen von Talbot Runhof setzen stilvolle Akzente und machen das Kleid zu einem wahren Meisterwerk. Diese Kombination aus Eleganz und Dramaturgie wird auf dem roten Teppich sicher für Aufsehen sorgen.

Ein Traum in Gold: Silvia Schneiders erstes Opernball-Outfit

Silvia Schneider betritt beim Wiener Opernball erstmals als Moderatorin die Bühne und setzt dabei auf ein selbstdesigntes Kleid. Inspiriert von den glänzenden Nächten der Wiener Ballsaison, präsentiert sie ein traumhaftes Kleid in Gold. Die Kreation ist strahlend, verspielt und gleichzeitig romantisch. Gemeinsam mit der Couturière Liliya Semenova hat Silvia Schneider in mehr als 100 Arbeitsstunden das opulente Kleid entstehen lassen. Dieses prächtige Outfit wird zweifellos zu einem der größten Highlights des Abends.

Alles Opernball – Die Highlights im Fernsehen

Am Freitag, dem 28. Februar, können sich die Zuschauer auf „Alles Opernball“ freuen. Lilian Klebow führt durch die Sondersendung, die um 20.15 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt wird. In dieser zeigt sie die spektakulärsten Auftritte des Abends, stellt außergewöhnliche Outfits vor und lässt die Zuschauer in die Welt des Wiener Opernballs eintauchen. Auch Lilian Klebow wird in einem beeindruckenden Paillettenkleid von der österreichischen Designerin Michel Mayer auftreten, das mit einer Vorarlberger Stickerei verziert ist.