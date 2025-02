Betrüger versprach das große Geld: Kärntner verlor zehntausende Euro

Ein 77-jähriger Spittaler verlor mehrere zahntausend Euro an dreiste Betrüger

Spittal an der Drau

Ein 77-jähriger Spittaler verlor mehrere zahntausend Euro an dreiste Betrüger

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 20:42 / ©5 Minuten

Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurde Opfer eines Online-Betrugs. Bereits im Frühjahr 2024 nahmen unbekannte Täter über eine Kommunikationsplattform Kontakt mit dem Mann auf und boten eine vermeintlich gewinnbringende Investition in Kryptowährungen an. Nachdem der Mann eine kleine Summe investierte, kontaktierten die unbekannten Täter ihn im Dezember 2024 erneut und versprachen hohe Gewinne.

Kärtner verlor zehntausende Euro

Durch die Verwendung einer Fernzugriffssoftware für den Zugriff auf den Laptop des 77-Jährigen, tätigten die Unbekannten im Zeitraum Januar bis Februar 2025 mehrere Überweisungen auf ein ausländisches Konto. Dem 77-jährigen Mann entstand dadurch ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.