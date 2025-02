Zeitgenössische Musik neu erleben: Das impuls Festival Graz 2025

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 20:51 / ©5 Minuten

Seit gestern, 17. Februar bis Freitag, 28. Februar 2025 steht Graz erneut im Zeichen zeitgenössischer Musik: Das impuls Festival für zeitgenössische Musik geht in seine 9. Runde und präsentiert ein vielseitiges Programm aus Konzerten, Installationen und Diskursformaten.

Konzerte und Late-Night-Events

Das impuls Festival bringt zeitgenössische Musik abseits traditioneller Bühnen in unterschiedlichste Settings und Formate. Besucher dürfen sich auf Minuten-Konzerte, inszenierte und installative Konzerte sowie Late-Night-Events freuen. Die musikalischen Darbietungen finden an zahlreichen Spielstätten in Graz statt, darunter die kunst.wirt.schaft, das Museum der Wahrnehmung, das Haus der Architektur, das esc medien kunst labor und das Forum Stadtpark. Auch renommierte Konzertsäle wie das MUMUTH und die Helmut List Halle sind Teil des Programms.

Besondere Rolle

Eine besondere Rolle spielt die Kunstuniversität Graz (KUG), die nicht nur als Austragungsort mehrerer Konzerte dient, sondern auch den Rahmen für die impuls Akademieaktivtäten bietet. Das impuls Ensemble Klangforum Wien, fotografisch festgehalten von Tina Herzl, zählt zu den musikalischen Höhepunkten des Festivals.