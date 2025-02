Kühle Temperaturen und Sonnenschein: So wird der Mittwoch in Österreich

Am Mittwoch erwarten uns Sonnenschein und kühle Temperaturen in Österreich.

Am Mittwoch, den 19. Februar 2025, wird Österreich von einem kräftigen Hochdruckgebiet beeinflusst, das für fast überall sonnige Bedingungen sorgt. Nur im steirischen Bergland sowie in Kärnten könnten sich anfangs noch einige Restwolken halten. Diese Wolken lösen sich jedoch im Laufe des Tages zügig auf, sodass sich der Himmel immer mehr aufklart. Am Bodensee und im Rheintal bleibt es zu Beginn des Tages noch neblig und von Hochnebel geprägt. Später am Nachmittag ziehen dann aus Westen Wolken einer aufkommenden Warmfront auf.

Kühle Morgenstunden, milder Nachmittag

Zu Beginn des Tages erwartet uns in Österreich frostiges Wetter. In den Morgenstunden sind die Temperaturen zwischen minus 14 und minus 2 Grad angesiedelt. Am kältesten ist es dabei im Waldviertel, wo auch die niedrigsten Werte erwartet werden. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen jedoch an, sodass die Tageshöchstwerte zwischen minus 1 Grad im Osten und plus 8 Grad im Westen liegen werden. Doch der Südostwind sorgt dafür, dass es vor allem im Wiener Becken und im östlichen Flachland spürbar kälter wirkt als die Temperaturangabe vermuten lässt.

Wind im Osten frischt auf

Der Wind weht am Mittwoch aus Ost bis Süd und frischt vor allem im Osten des Landes und im Donautal im Tagesverlauf mäßig auf. In den westlichen Landesteilen ist es ruhiger, und der Wind hat wenig Einfluss auf die Temperaturen. In den frühen Morgenstunden können die Nebelreste im Rheintal und am Bodensee auch noch länger persistieren, doch auch hier wird sich die Lage im Laufe des Vormittags bessern.