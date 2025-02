Sonnenschein und kalter Wind: So wird das Wetter am Mittwoch in Wien

Laut der aktuellen Prognose von GeoSphere Austria erwartet uns in Wien am Mittwoch, 19. Februar, ein perfekter Tag für Sonnenliebhaber. Den ganzen Tag über wird der Himmel wolkenfrei bleiben, sodass die Sonne ungehindert scheint. Auch wenn es tagsüber klar ist, hält sich die Kälte weiter. Zu Beginn des Tages zeigt das Thermometer Minusgrade – am Morgen sind es rund minus 6 Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen auf etwa plus 2 Grad, was für Februar zwar relativ mild ist, aber durch den kalten Südostwind deutlich frischer wirkt. Dieser Wind wird im Laufe des Tages mäßig auffrischen und vor allem im Wiener Becken spürbar sein.