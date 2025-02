Kärntner Busfahrer kündigen Streik an: Diese Fahrgäste sind betroffen

Trotz intensiver Verhandlungen konnte auch in der 4. Verhandlungsrunde keine Einigung zwischen der Gewerkschaft vida und den Arbeitgebern erzielt werden. Die Gewerkschaft bezeichnet das von den Arbeitgebern vorgelegte Paket als Mogelpackung, welche Verschlechterungen für die Lenkerinnen und Lenker vorsieht. Die Gewerkschaft fordert nach wie vor rahmenrechtliche Verbesserungen für die Beschäftigten. Unter anderem sind dies nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen – insbesondere bei geteilten Diensten und Pausenregelungen.

Busfahrer kündigen Warnstreik an

In Kärnten wird es daher am Donnerstag, den 20. Februar 2025, zu einem Warnstreik der Busfahrerinnen und Busfahrer kommen. Der Streik beginnt um 4 Uhr früh und endet um 6 Uhr, teilt die Gewerkschaft vida mit. Betroffen sind die Kundinnen und Kunden von Postbus, Klagenfurt Mobil sowie der privaten Busbetriebe (insbesondere Dr. Richard, Juwan, Hofstätter, Ebner und Bacher).

Massive Einschränkungen werden erwartet

Die Gewerkschaft vida bittet die Kundinnen und Kunden um Verständnis, dass es am Donnerstagmorgen in den betroffenen Zeiträumen zu massiven Einschränkungen im Busverkehr kommen wird. Es wird empfohlen, sich frühzeitig auf alternative Transportmöglichkeiten einzustellen. „Wir verstehen die Unannehmlichkeiten, die dieser Streik verursachen wird, aber wir sehen uns gezwungen, diesen Schritt zu gehen, um die berechtigten Forderungen unserer Kolleginnen und Kollegen durchzusetzen“, so Florian Klengl, Landessekretär der Gewerkschaft vida. „Wir hoffen, dass die Arbeitgeber endlich zu einem fairen Angebot bereit sind, um den Konflikt zu lösen.“ Die Gewerkschaft vida setzt weiterhin auf eine konstruktive Lösung und bleibt in engem Kontakt mit den Arbeitgebern, um weitere Streikmaßnahmen zu vermeiden.