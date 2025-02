Déjà-vu am Steuer: Fahrer zweimal am selben Tag betrunken erwischt

"Der Slowake konnte von einer Polizeistreife mit überhöhter Geschwindigkeit in der Ausfahrt Freistadt Süd angehalten und kontrolliert werden", so die Polizei.

Am Dienstag, dem 18. Februar 2025, um 19.10 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Mühlviertler Schnellstraße S 10. Er war von Linz aus in Richtung Tschechien unterwegs. „Der Slowake konnte von einer Polizeistreife mit überhöhter Geschwindigkeit in der Ausfahrt Freistadt Süd angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 26-Jährige im vermutlich alkoholisierten Zustand sein Auto lenkte. Der anschließende Alkotest verlief positiv“, so die Polizei.

Gegen den 26-jährigen Lenker bestand ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für Österreich

„Nach weiteren Erhebungen konnte festgestellt werden, dass der Slowake bereits in den Nachmittagsstunden von der deutschen Polizei im alkoholisierten Zustand beim Lenken seines Autos angehalten und beamtshandelt wurde. Der slowakische Führerschein wurde ihm in Bayern vorläufig abgenommen. Weiters wurde festgestellt, dass gegen den 26-Jährigen ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für Österreich besteht. Es lag ein Festnahmeauftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) vor. Der slowakische StAng wurde abschließend in das Polizeianhaltezentrum Wels verbracht“, so die Polizei