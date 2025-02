Geisterfahrer in Österreich: Wo sie am häufigsten unterwegs waren

400 Mal wurden dem Ö3-Verkehrsservice 2024 nämlich Geisterfahrer gemeldet, das sind immerhin um 44 Meldungen oder zehn Prozent weniger als im Jahr davor. Das Bundesländerranking führt übrigens erstmals die Steiermark an, dahinter folgen Niederösterreich und Kärnten. Die wenigsten Geisterfahrer wurden in Wien gemeldet. Während die Meldungen in der Steiermark und im Burgenland angestiegen sind, wurde in allen übrigen Bundesländern ein Rückgang verzeichnet.

Wo die meisten Geisterfahrer unterwegs sind

Die „gefährlichsten“ Autobahn-Abschnitte mit den meisten Meldungen sind übrigens die A2 Süd Autobahn, die A10 Tauernautobahn und die A1 Westautobahn. Besonders häufig werden Geisterfahrer demnach auf der A2 zwischen Klagenfurt und Villach gemeldet. Sowohl dort als auch auf der Semmering Schnellstraße (S6) hat es 20 dementsprechende Meldungen gegeben. Im Großraum Villach waren überhaupt 16 Prozent der gemeldeten Geisterfahrer unterwegs, der Bereich rund um die Draustadt war bereits im Jahr 2023 Österreichs Geisterfahrer-Hotspot.

Wann statistisch die meisten Geisterfahrer „anzutreffen“ sind

Am wenigsten Geisterfahrer sind im Februar unterwegs. Die höchste Anzahl an Meldungen gibt es im Sommerdrittel von Juni bis September: 49 waren es etwa im August. Auch der Tag mit den meisten Meldungen ereignete sich im Sommerquartal: der 25. Juni. Am Wochenende waren auch im Jahr 2024 am meisten Geisterfahrer unterwegs, besonders oft an den Samstagen. Abends zwischen 21 Uhr und Mitternacht wurden am häufigsten Geisterfahrer gemeldet – am seltensten in der Früh zwischen 6 und 9 Uhr. Die Hauptgründe für Geisterfahrten sind übrigens Alkohol- oder Drogeneinfluss sowie Überforderung und Ablenkung.