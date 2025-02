Feuer in Müllsammelstelle: Florianis verhindern größeres Unglück

Am Montagabend, dem 17. Februar 2025, brach ein Feuer in der Müllsammelstelle eines Mehrparteienwohnhauses in der Oberen Klaus in Schladming, Steiermark, aus. Zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schladming, die zufällig in der Nähe waren, griffen schnell ein und bekämpften die Flammen mit Feuerlöschern, wodurch sie verhinderten, dass ein angrenzend parkender Kleinbus vollständig in Brand geriet. „Unsere Atemschutzgeräteträger löschten den Brand mit dem Hochdruckstrahlrohr und kontrollierten die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera“, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Schladming in ihrem Einsatzbericht.

©Freiwillige Feuerwehr Schladming | Feuerwehrkräfte bei der Brandbekämpfung an einer Müllsammelstelle eines Mehrparteienhauses, wo sie erfolgreich ein Übergreifen der Flammen auf einen nahegelegenen Kleinbus verhinderten.