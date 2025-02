Kriminelle in Salzburg aktiv: Einbruch in Juwelier und Wohnung

Einbruchserie in Salzburg: Polizei ermittelt nach Diebstählen in Juwelier und Wohnung.

Die Salzburger Altstadt wurde in der Nacht zum 19. Februar 2025 zum Schauplatz eines Einbruchs. Unbekannte Täter drangen in einen Juwelier ein, brachen eine Vitrine auf und entwendeten wertvollen Schmuck. Trotz sofortiger Fahndung fehlt von den Tätern bislang jede Spur. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Am Tag zuvor, am Dienstag, dem 18. Februar 2025, schlugen Diebe in Salzburg/Gnigl zu. Sie schlichen sich unbemerkt in eine Wohnung, durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck und Uhren im fünfstelligen Wert.