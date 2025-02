Warnstreik in Graz: Buslinien starten verspätet in den Tag

In Graz kommt es am Donnerstag, dem 20. Februar 2025, zu Verzögerungen im Busverkehr.

In Graz kommt es am Donnerstag, dem 20. Februar 2025, zu Verzögerungen im Busverkehr. Grund ist ein Warnstreik der Buslenker privater Unternehmen zwischen 4 und 6 Uhr. Besonders betroffen sind die Linien 30, 61 sowie 68/69, die ihren Betrieb erst gegen 6.30 Uhr aufnehmen, wie die Holding Graz mitteilt. Die Gewerkschaft will mit der Aktion den Druck in laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Fahrgäste sollten sich auf längere Wartezeiten einstellen.