Was hunderttausende Österreicher gegen die hohe Strom-Rechnung machen

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 07:49 / ©Montage: Canva

„Die Wechselzahlen sind im Vergleich zum Jahr 2023 weiter gestiegen, auch wenn nach wie vor viel Luft nach oben ist. Mit Ende 2024 sind bekanntermaßen die Unterstützungsmaßnahmen bei Strom ausgelaufen und auch die Netzentgelte nach oben gegangen“, so Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control. Ein Vergleich der Strom- und Gastarife sei dementsprechend „umso wichtiger“, man könne sich hunderte Euro im Jahr „sehr einfach“ sparen.

Wie teuer ist dein Stromtarif? Unter 10 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 10 und 20 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 20 und 30 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 30 und 40 Cent pro Kilowattstunde Über 40 Cent pro Kilowattstunde Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

239.000 Haushalte suchten sich neuen Stromvertrag

Während im Jahr davor 345.962 Menschen und Unternehmen ihren Lieferanten wechselten, waren es 2022 nur 212.170 Konsumenten. Über 300.000 Kunden, darunter mehr als 239.000 österreichische Haushalte, haben sich einen neuen Stromvertrag, die übrigen rund 77.000 einen neuen Gaslieferanten gesucht. Während die Wechselrate bei Gas im vergangenen Jahr zurückgegangen sei, sollten Konsumenten dennoch „rasch einen Tarifvergleich anstellen“, rät Urbantschitsch. Die Preise seien in den vergangenen Tagen nämlich deutlich angestiegen.

Wer am häufigsten den Strom- und Gasvertrag wechselte

Am häufigsten wechselten übrigens – wie bereits 2023 – im Vorjahr im Verhältnis zur Kundenzahl die Niederösterreicher ihren Stromlieferanten, gefolgt von den Oberösterreichern und Wienern. In absoluten Zahlen haben die Bundeshauptstädter jedoch die Nase vorne. Schlusslicht beim Lieferanten-Wechsel ist Vorarlberg. Beim Gas sieht es ähnlich aus, auch hier führt Nieder- vor Oberösterreich, auf Platz drei landet die Steiermark, Schlusslicht ist abermals das Ländle.

Was man als Strom- und Gaskonsument machen kann

Ein Top-Thema waren die Energiepreise 2024 in jedem Fall. Viele Faktoren würden dabei eine Rolle spielen. „Einerseits haben die Temperaturen im Winter immer eine Auswirkung auf den Strom- und Gasverbrauch, andererseits sind es geo- und wirtschaftspolitische Umstände, die auf die Energiepreise einwirken“, so E-Control-Vorstand Alfons Haber. Man sei diesen Entwicklungen aber nicht tatenlos ausgeliefert. Zwei Maßnahmen würden reichen, um die Energiekosten zu senken: „Energiesparen und Anbieterwechsel„. Und Haber gibt auch noch Tipps, wie man am besten spart: „Räume nicht überheizen, richtiges Lüften, Öffis und Fahrrad nutzen statt dem Auto. Alles hilft, um den Energieverbrauch und die Energiekosten deutlich zu senken.“