Einbruch mit Spritzwein? Täter verwischen Spuren mit roter Flüssigkeit

„Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Zeitraum zwischen 10.20 Uhr und 15.10 Uhr am 18. Februar 2025 in der Straße Herrenfeld in Fußach. Insbesondere werden Personen gesucht, die in diesem Zeitraum Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, die mit einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Zusammenhang stehen könnten. Auch Zeugen, die Hinweise auf die Verwendung einer roten Flüssigkeit, möglicherweise Spritzwein, geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise werden vertraulich behandelt und sind an die Polizeiinspektion Höchst unter der Telefonnummer +43 59133 8127 zu richten“, so die Beamten.