Grippewelle: So viele Kärntner waren krank geschrieben

Die Zahlen an Grippeerkrankten in Kärnten sind vergangene Woche zurückgegangen.

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 08:26 / ©Pexels / Karolina Grabowska

Während die Grippewelle Österreich weiter fest im Griff hat, sind die Zahlen vor allem in Kärnten aber recht stark zurückgegangen. So waren in der Vorwoche noch mehr als 5.500 Kärntner wegen Grippaler Infekte und immerhin 423 Personen wegen der Grippe krank gemeldet, diese Woche sind es allerdings immer noch 4.792 bzw. 318 Krankmeldungen wegen Grippaler Infekte und der Grippe.

Das solltest du machen, um einer Erkrankung vorzubeugen

Daher rät der Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse Andreas Krauter: „Um die Verbreitung einzudämmen, sind vorbeugende Maßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Abstandhalten und das Tragen einer Maske bei größeren Menschenansammlungen besonders wirksam. Jetzt gilt es, das Immunsystem zu stärken und bei Symptomen rasch zu handeln, um eine Ansteckung zu vermeiden.“