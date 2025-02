Feuer-Tragödie: Wohnhausbrand fordert ein Todesopfer

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 09:02 / ©FF Winklern

Ein Wohnhausbrand in der Weinviertler Gemeinde Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) hat in der Nacht auf Mittwoch ein Todesopfer gefordert. Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte in der Früh auf Anfrage, dass ein Leichnam entdeckt worden ist.

Bewohnerin konnte sich retten

Der Brand in dem Einfamilienhaus war kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Sechs Feuerwehren standen bei den schwierigen Löscharbeiten im Einsatz. Die Temperaturen lagen um zehn Grad unter dem Gefrierpunkt. Eine Bewohnerin rettete sich zu Nachbarn und gab laut Schwaigerlehner an, dass ihr Mann vermisst sei. Der Polizeisprecher teilte weiters mit, dass das Objekt einsturzgefährdet sei und vorerst nicht betreten werden konnte. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen aufgenommen. (APA, 19.02.2025)