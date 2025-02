Drohne im Einsatz: Feuerwehr rettete Kalb vor dem Erfrieren

Am Dienstagabend, dem 18. Februar 2025, wurde die Feuerwehr Stiwoll um 18.50 Uhr alarmiert, nachdem mehrere Rinder aus einem Stall in Stallhofen entlaufen waren.

Am Dienstagabend, dem 18. Februar 2025, wurde die Feuerwehr Stiwoll um 18.50 Uhr alarmiert, nachdem mehrere Rinder aus einem Stall in Stallhofen entlaufen waren. „Vor allem ein frisch geborenes bereitete den Suchenden Sorgen“, so die Feuerwehrleute. „Mittels Wärmebildkamera konnte das Kälbchen aber innerhalb kürzester Zeit im Wald entdeckt werden.“ Ein Scheinwerfer leuchtete den Weg aus, sodass das Kalb sicher eingefangen und zurück in den Stall gebracht werden konnte. Die Feuerwehr war mit fünf Mann und einem MTF-Fahrzeug im Einsatz.