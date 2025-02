Nach Villach-Attentat jetzt auch Sorge in Nachbarregion

Auch in Italien verstärkt man teilweise die Kontrollen nach dem Attentat in Villach.

Veröffentlicht am 19. Februar 2025

Selbst in den italienischen Tageszeitungen, wie der „Il Gazzettino“ wird auf das Attentat in Villach verwiesen, als man berichtet, dass in den Friauler Provinzen Udine und Pordenone deshalb auch eigene Konzepte erstellt werden sollen, um gegen terroristische Bedrohungen gewappnet zu sein. Unter anderem sind vermehrte Kontrollen geplant.

200 potenzielle Attentäter gemeldet

Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ überlegt Stefano Mazzolini, Regionspräsident-Stellvertreter von Friaul-Julisch Venetien, laut über eine „gemeinsame Strategie zur Zurückweisung von Flüchtlingen“. Seit man das Schengenprotokoll am 7. Oktober 2023 ausgesetzt hat, sollen etwa 200 potenzielle Attentäter gemeldet worden sein, knapp 1.800 Menschen durften außerdem nicht über die Grenze, von 190 Verhafteten galten 100 als Schlepper. Alle Informationen zum Attentat in Villach könnt ihr auch hier in einem unserer Liveticker nachlesen.