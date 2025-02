FPÖ will jetzt auch Asylunterkunft in Finkenstein schließen

Wie wir berichteten, wurde nach dem schrecklichen Attentat inmitten der Villacher Innenstadt nun auch das Flüchtlingsheim Langauen in der Draustadt geschlossen. Die FPÖ fordert jetzt auch die Schließung des Sepp-Springer-Heims in Ledenitzen in der Gemeinde Finkenstein (Bezirk Villach-Land). „Zum Schutz der heimischen Bevölkerung“ müsse es „endgültig geräumt werden“, wie es in einer Aussendung heißt. Diese Asylunterkunft wird vom Bund betrieben.

FPÖ: „Sorgen endlich ernst nehmen“

Die heimische Bevölkerung würde sich nicht mehr sicher fühlen, heißt es seitens der FPÖ. Und weiter: „Diese Sorgen unserer Mitbürger sind von der verantwortlichen Politik endlich ernst zu nehmen.“ Man fordert nun SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser auf, sich beim Innenminister „für die sofortige Schließung einzusetzen“. Zusätzlich fordern die Freiheitlichen abschließend auch „Remigration und einen Asylstopp“.