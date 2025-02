Metallbaufirma schlittert in die Insolvenz – 37 Mitarbeiter betroffen

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 09:52 / ©h_lunke/ #37156833 /stock.adobe.com

Am heutigen Mittwoch, dem 19. Februar 2025, musste das steirische Unternehmen Gänsweider Metalltechnik GmbH mit Sitz in Söding am Landesgericht Graz aufgrund einer drohenden Zahlungsunfähigkeit ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragen. Rechtlich wird das Unternehmen durch die Wirtschaftskanzlei KAPP & PARTNER Rechtsanwälte GmbH vertreten. Dieser Schritt wurde notwendig, um das Unternehmen nachhaltig zu restrukturieren und den Fortbestand langfristig zu sichern. Geschäftsführer Gerald Gänsweider betont, dass die Mitarbeiter sowie die laufenden Kundenaufträge oberste Priorität haben. Ziel ist es, durch ein nachhaltiges Sanierungskonzept eine Lösung für alle Beteiligten zu finden.

Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten

Die wirtschaftlichen Herausforderungen der vergangenen Jahre haben die Gänsweider Metalltechnik GmbH erheblich belastet. Insbesondere die schwierige Auftragslage (Rückgänge und Umsatzeinbußen), der Preisdruck in der Branche, stetig steigende Lohn-, Material- und Energiekosten sowie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung führten zu einer angespannten finanziellen Situation. Zusätzlich belastete die Rückzahlung von COVID-bedingten Verbindlichkeiten (AWS-Kredite), verbunden mit ausstehenden Zahlungen von Kunden, die Liquidität des Unternehmens massiv. Ein prominentes Beispiel ist eine offene Forderung in sechsstelliger Höhe aus einem abgeschlossenen Projekt, die trotz mehrfacher Versuche einer außergerichtlichen Einigung nicht beglichen wurde.

Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung – 30 % Quote für Gläubiger

Mit dem Sanierungsverfahren wird ein geordneter Restrukturierungsprozess angestrebt, bei dem eine Sanierungsquote von 30 % innerhalb von zwei Jahren angeboten wird. Gerald Gänsweider zeigt sich zuversichtlich: „Wir sind zuversichtlich, dass wir durch gezielte Maßnahmen und eine klare Strategie die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen können.“

Zukunftsstrategie: Konzentration auf Kernkompetenzen

Die Gänsweider Metalltechnik GmbH plant, unrentable Unternehmensbereiche zu schließen und sich verstärkt auf den wirtschaftlich tragfähigen Stahlbau, Anlagen-, Maschinen- und Aluminiumbau zu konzentrieren. Auch die internen Strukturen sollen gestrafft und Fixkosten weiter optimiert werden. Gänsweider betont die Entschlossenheit der Unternehmensführung: „Diese Situation ist für uns alle herausfordernd. Doch wir nehmen die Verantwortung an und sind überzeugt, dass wir mit den richtigen Maßnahmen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden. Unser Fokus liegt darauf, eine Lösung im Sinne unserer Kunden, Mitarbeiter und Partner zu erarbeiten.“ Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen eng mit dem zu bestellenden Sanierungsverwalter zusammenarbeiten, um eine bestmögliche Umsetzung des Sanierungsplans zu gewährleisten.

In Zahlen

Von der Sanierung sind rund 120 Gläubiger und 37 Dienstnehmer betroffen. Die Aktiva belaufen sich auf rund EUR 3,25 Millionen (zu Liquidationswerten), demgegenüber bestehen Passiva in Höhe von rund EUR 5,5 Millionen. Davon entfallen Verbindlichkeiten in Höhe von rund EUR 3,5 Millionen auf Banken und Versicherungen sowie TEUR 900 auf Lieferanten.