Frau (47) bei Streit getötet: Polizei gibt weitere Details bekannt

Wie berichtet, kam es in Wien-Leopoldstadt am Dienstag, dem 18. Feber, zu einem mutmaßlichen Mord. Mehr dazu in: Mordalarm in Wien: Frau (47) brutal getötet. Seitens der Landespolizeidirektion Wien wurden nun weitere Details in dem Fall bekanntgegeben.

Opfer schrie laut um Hilfe

Demnach wurden um 20.50 Uhr die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau alarmiert: Zeugen hatten Hilferufe einer Frau und einen heftigen Streit in einer Wohnung vernommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Opfer, die 47-jährige Frau, bereits tot. Es wurden „erhebliche Verletzungen durch eine massive Gewalteinwirkung“ festgestellt, heißt es seitens der Polizei. Die Berufsrettung konnte nur mehr den Tod bestätigen.

Junger Österreicher unter Mordverdacht

In weiterer Folge wurde ein 20-jähriger Österreicher wegen Mordverdachts festgenommen. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ dürfte er der Liebhaber der Frau gewesen sein. Die beiden hatten sich ein Airbnb angemietet. Die Polizei hat eine Beziehung zwischen den beiden noch nicht bestätigt. Vor Ort behauptete der Tatverdächtige, dass er sich nur gegen „angebliche Angriffe der Frau gewehrt“ hatte.

Ermittlungen laufen

Der junge Mann ist in Polizei-Gewahrsam. „Das Landeskriminalamt Wien übernahm unverzüglich die Ermittlungen auf. Am Tatort erfolgte eine umfassende Spurensicherung im Beisein einer Gerichtsmedizinerin. Vernehmungen und Ermittlungen nach dem Motiv sowie weiteren Hintergründen der Tat laufen auf Hochtouren. Das Opfer und der Tatverdächtige sollen sich bereits vor der Tat bekannt gewesen sein“, so die Landespolizeidirektion Wien abschließend.