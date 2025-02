Heute fällt Entscheidung über U-Haft für Villach-Attentäter

Nach dem Terroranschlag in Villach, bei dem am Samstag ein 23-jähriger Syrer einen 14-jährigen Jugendlichen tötete und fünf Personen verletzte, fällt am Mittwoch die Entscheidung über die Verhängung der Untersuchungshaft über den 23-Jährigen. Im Lauf des Tages soll dazu das Pflichtverhör stattfinden, sagte Christian Liebhauser-Karl, Sprecher des Landesgerichts Klagenfurt, auf APA-Anfrage. Danach wird über eine Presseaussendung über die Entscheidung informiert.

Gemeinsamer Trauermarsch in Klagenfurt

Am Mittwochabend findet ein Trauermarsch mit Gottesdienst in Klagenfurt statt, mit dem die Landeshauptstadt ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringt. Ein gemeinsamer Trauermarsch startet um 18 Uhr am Domplatz, um 18.30 Uhr findet in der Stadtpfarrkirche St. Egid die Messe mit Stadtpfarrer Gerhard Simonitti statt. Alle Informationen zum Attentat in der Draustadt findet ihr auch hier in unserem Liveticker. (APA/red, 19.2.25)