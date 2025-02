Steiermark: Rotes Kreuz rückte 2024 alle 54 Sekunden aus

Das Rote Kreuz Steiermark zieht Bilanz über das Jahr 2024 – und die Zahlen zeigen, wie unverzichtbar die Organisation für die steirische Bevölkerung ist. Alle 54 Sekunden rückte ein Rettungsfahrzeug aus, insgesamt wurden 582.185 Einsätze im Rettungsdienst absolviert. Besonders dramatisch: In 24.258 Fällen handelte es sich um Notarzteinsätze, bei denen es um Sekunden ging und oft Leben gerettet werden mussten.

Mehr als Rettung: Rotes Kreuz Steiermark sichert Pflege, Blutversorgung und Ausbildung

Doch das Engagement des Roten Kreuzes geht weit über den Rettungsdienst hinaus. 547.377 Hausbesuche wurden in der mobilen Pflege und Betreuung durchgeführt, um pflegebedürftige Menschen zu unterstützen. Gleichzeitig sicherte das Rote Kreuz die Blutversorgung der Steiermark mit 48.931 Blutkonserven aus 1.096 Blutspendeaktionen. Auch die Ausbildung der Bevölkerung stand im Fokus: Mehr als 39.888 Menschen wurden in 3.083 Erste-Hilfe-Kursen geschult – denn im Ernstfall kann jeder zum Lebensretter werden.

©Trummer Alle 54 Sekunden rückte ein Rettungsfahrzeug aus, insgesamt wurden 582.185 Einsätze im Rettungsdienst absolviert.

Rotes Kreuz Steiermark setzt auf Telemedizin und neue Zentrale

Auch 2025 stehen große Veränderungen an. Das Rote Kreuz investiert in neue Technologien und modernisiert seine Strukturen. Telemedizinische Maßnahmen sollen helfen, Notfälle noch effizienter zu koordinieren. Außerdem wird die digitale Einsatzdatenerfassung ausgebaut, um Abläufe zu optimieren. Ein Meilenstein ist die geplante Eröffnung der neuen Landeszentrale in Graz-Puntigam, in der bis zu 450 Mitarbeiter arbeiten werden.

„Unsere Mitarbeiter in allen Leistungsbereichen sind tragende Stützen“

Präsident Siegfried Schrittwieser betont die Bedeutung der ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter: „Unsere Mitarbeiter in allen Leistungsbereichen sind tragende Stützen der steirischen Gesundheits- und Soziallandschaft.“ Mit über 10.403 Freiwilligen, 1.769 beruflichen Mitarbeiter:, 661 Zivildienern und 63 Teilnehmer im Freiwilligen Sozialen Jahr bleibt das Rote Kreuz Steiermark auch 2025 eine unverzichtbare Säule der Daseinsvorsorge.